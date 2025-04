Gairah Pasar Ponsel Indonesia

Itu dari sisi produk. Dari sisi pemasaran, vendor Tiongkok berani betul memanfaatkan iklan below the line serta above the line untuk menggaet simpati masyarakat. Bahkan brand ambassador-nya pun dipilih artis papan atas Indonesia yang tentu tidak murah. Fakta menarik lainnya adalah Advan, vendor smartphone lokal, masih mampu bertahan di posisi keempat. Mereka lebih menyasar daerah perdesaan di Tanah Air serta ponsel kelas bawah yang pasarnya jauh lebih besar.