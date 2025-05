GoZero% Goes to Borneo, Telkom Lestarikan Alam di Tarakan

INFO NASIONAL – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom kembali menunjukkan aksi nyata terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di seluruh nusantara melalui inisiatif GoZero% Goes to Borneo. Diselenggarakan pada 14–15 Mei 2025 di Tarakan, Kalimantan Utara, tema yang diusung kali ini adalah “Hutan Dimulai dari Satu Pohon, Perubahan Dimulai dari Kita”.

GoZero% sebelumnya telah sukses digelar di Medan, Sumatera Utara. Pada dua hari pelaksanaannya, rangkaian kegiatan GoZero% Goes to Borneo menjadi wujud nyata komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola yang berkelanjutan melalui ragam kegiatan yang inspiratif, kolaboratif, serta berorientasi pada kebutuhan lokal.

“GoZero% Goes to Borneo hadir di Kota Tarakan, dengan program penanaman 5.000 pohon mangrove sebagai bagian dari upaya pelestarian biodiversity ekosistem laut serta upaya mitigasi perubahan iklim,” kata EVP Telkom Regional IV Rachmad Dwi Hartanto. Ribuan bibit mangrove itu ditanam di Pantai Batu Perawan, Tarakan.

Mangrove memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan, sosial, hingga ekonomi masyarakat pesisir. Secara ekologis, mangrove berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar, dan intrusi air laut.

Akar-akar pohon mangrove yang kuat mampu menahan tanah dan mencegah erosi, menjaga kestabilan daratan, serta menjadi tempat berkembang biak dan berlindung bagi berbagai jenis biota laut. Hutan mangrove juga berperan sebagai penyerap karbon yang sangat efektif karena mampu menyimpan karbon lebih banyak dibandingkan hutan daratan tropis.

Program ini, lanjut dia, terlaksana berkat kerjasama Telkom Indonesia dengan berbagai pihak, mulai dari komunitas, masyarakat, serta Pihak Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). “Harapan kami, setelah kegiatan ini terlaksana dengan baik, sinergi dan komitmen bersama dapat terus terjaga demi keberlanjutan lingkungan yang lebih hijau dan sehat. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi pelestarian ekosistem pesisir dan mendukung pencapaian target Net Zero Emission.”

GoZero%, kata VP Sustainability Telkom Gunawan Wasisto Ciptaning Andri, merupakan bagian dari implementasi prinsip ESG Telkom yang berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. “Pada aspek lingkungan, kami berupaya memberikan kontribusi nyata melalui kegiatan seperti penanaman mangrove di wilayah pesisir yang rentan abrasi, sebagai bentuk mitigasi perubahan iklim dan pelestarian ekosistem.”

Sementara, dari sisi sosial, lanjut dia, Telkom mendorong pemberdayaan UMKM agar naik kelas dan semakin berdaya saing melalui pemanfaatan teknologi digital. “Pada aspek tata kelola, kami terus menjaga integritas dan menjalankan bisnis sesuai regulasi yang berlaku,” kata dia.

Menurut Gunawan, kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar, namun juga diperluas ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk kawasan timur, agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. “Kami juga berharap inisiatif ini dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut ambil bagian dalam gerakan keberlanjutan,” ujar dia.

Adapun Kalimantan Utara dipilih menjadi lokasi lanjutan inisiatif ini karena merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menyimpan potensi ekologi. Kawasan pesisir Indonesia tengah menghadapi tantangan serius akibat abrasi yang terus menggerus garis pantai, perubahan iklim yang mengancam keberlanjutan ekosistem, serta rusaknya habitat alami seperti hutan mangrove. Kondisi ini tidak hanya merusak lingkungan dan tempat hidup biota laut, tetapi juga mengganggu ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat setempat yang menggantungkan hidup dari laut dan alam sekitarnya.

Sebagai bentuk kolaborasi, dalam penyelenggaraannya Telkom bekerja sama dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Tarakan. Aksi ini juga mendapat dukungan luas dari pemerintah daerah, instansi negara, pelajar, komunitas, dan masyarakat setempat. Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Bustan dan Wali Kota Tarakan Khairul.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Bustan, yang hadir mewakili Gubernur Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan apresiasi atas inisiatif Telkom melalui GoZero% Goes to Borneo. Ia menilai kegiatan ini sebagai bentuk nyata kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap kelestarian lingkungan serta keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.

Menurutnya, Kalimantan Utara diberkahi kekayaan alam yang luar biasa, termasuk keberadaan ekosistem mangrove di sepanjang wilayah pesisir. Mangrove memiliki peran penting dalam menjaga habitat dan mengurangi abrasi. Karena itu, menjaga ekosistem mangrove dinilai sebagai langkah strategis untuk pembangunan berkelanjutan sekaligus kontribusi dalam pengurangan emisi karbon.

Dia pun mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pelestarian lingkungan melalui aksi gotong royong menanam pohon. Ia juga berharap kegiatan semacam ini dapat menjadi pemicu bagi sektor lain untuk turut ambil bagian dalam program ESG yang dirancang secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Wali Kota Tarakan, Khairul, turut mengapresiasi inisiatif Telkom dalam upaya pelestarian lingkungan melalui penanaman mangrove ini. Harapannya, kegiatan ini dapat berkontribusi pada penurunan emisi karbon menuju target nol persen pada tahun 2060. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dari berbagai pihak untuk turut terlibat aktif dalam memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Selain aksi pelestarian lingkungan, GoZero% Goes to Borneo juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat setempat. Telkom menyalurkan bantuan revitalisasi sarana dan prasarana Masjid Tanjung Batu yang selama ini berperan sebagai pusat kegiatan spiritual sekaligus ruang sosial warga. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan fungsi masjid sebagai ruang bersama yang inklusif dan berdaya guna bagi masyarakat.

Dari sisi ekonomi, Telkom turut menghadirkan program pemberdayaan UMKM lokal melalui penyaluran dana binaan serta fasilitasi promosi produk. Dana binaan ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas usaha mikro dan kecil agar lebih berdaya saing, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Rangkaian kegiatan GoZero% Goes to Borneo menjadi ruang kolaboratif yang memperkuat sinergi antara perusahaan, masyarakat, pemerintah, dan karyawan dalam mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan. Ke depan, Telkom akan terus melanjutkan perjalanan GoZero% guna memberikan manfaat yang lebih luas ke berbagai wilayah Indonesia. (*)