IndiHome Suguhkan Film Box Office dari Catchplay

INFO BISNIS - Kesempatan untuk menikmati dan mengakses film tak terbatas, kapan pun, dan di mana pun kini semakin mudah. Khusus bagi pelanggan IndiHome yang ingin menikmati beragam pilihan hiburan berkualitas serta mengembangkan digital lifestyle di tengah keluarga Indonesia, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) bekerja sama dengan Catchplay, distributor film independen dari Taiwan.

Telkom, selaku perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia dan penyedia layanan IPTV nomor satu, bersama Catchplay mengumumkan kemitraan yang strategis ini pada Kamis, 2 Juni 2016. Telkom sangat bangga menjadi yang pertama memperkenalkan Catchplay kepada pelanggan Indonesia. Catchplay merupakan layanan video on demand premium pertama yang dimiliki IndiHome.

Direktur Consumer Services Telkom Dian Rachmawan mengatakan kemitraan ini memberikan kesempatan kepada semua pelanggan IndiHome mengakses library content Catchplay secara luas.

Catchplay tidak hanya menyediakan film-film blockbuster, tapi juga pengalaman-pengalaman yang dirancang untuk pencinta film. Catchplay menjagokan film-film Hollywood yang relatif baru tayang atau hanya selang beberapa minggu.

“Pelanggan IndiHome kini dapat menikmati hiburan tanpa batas yang disediakan Catchplay di mana pun dan kapan pun,” ujar Dian.

Dia juga yakin kehadiran Catchplay akan semakin memperkuat posisi IndiHome sebagai penyedia hiburan multiscreen berkualitas. Untuk mengaktifkan layanan Catchplay, pelanggan IndiHome yang memenuhi syarat hanya perlu mendaftar di “My IndiHome” dan mengunduh aplikasinya.

Selanjutnya, pelanggan dapat menikmati film di mana saja pada beberapa perangkat, seperti televisi, smartphone, notebook, komputer desktop, atau tablet. Fitur layanan Catchplay tidak hanya berupa film dari berbagai studio besar dan studio film independen di Hollywood, tapi juga film-film Asia dan lokal.

Chairman Catchplay Timothy Chen mengungkapkan apresiasinya membangun kemitraan strategis dengan Telkom. “Kami berkeyakinan akan dapat memberikan konten yang menarik untuk semua pelanggan IndiHome,” ucap Timothy Chen.

Sementara itu, Chief Executive Officer Catchplay Daphne Yang mengatakan, setelah peluncuran Catchplay di Indonesia, pelanggan IndiHome dapat menikmati film-film baru, seperti Steve Jobs, Hunger Games: Mocking Jay 2, Sister, Point Break, The Last Witch Hunter, The Little Prince, dan Gods of Egypt, serta banyak pilihan film internasional dan lokal lainnya.

Segera setelah peluncuran Catchplay, sebanyak 1,5 juta pelanggan IndiHome dan pelanggan baru yang bergabung dapat menikmati layanan Paket Bulanan Movie Lovers dari Catchplay, bebas biaya hingga 6 bulan, sesuai dengan paket kecepatan IndiHome yang diikuti pelanggan. (*)