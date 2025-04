INFO NASIONAL - Sepuluh tahun sudah Hypernet berdiri dan berevolusi menjadi sebuah perusahaan Managed Service Provider terbaik di Indonesia (MSP). Hypernet memulai keberadaannya dalam bentuk yang sederhana sebagai usaha warung internet pada tahun 1998. Pada tahun 2002 usaha warung internet tersebut telah memiliki total 3 cabang di Jakarta. Pada tahun 2005 Hypernet mulai membangun infrastruktur wireless pertamanya, hingga di tahun 2007 Hypernet resmi menjadi perusahaan berbadan hukum dan juga menjadi salah satu Internet Service provider di Indonesia.Saat ini Hypernet telah memiliki lebih dari 2500 pelanggan korporasi maupun ritel, serta 5 cabang besar yang tersebar di Jawa, Sumatra & Bali dengan lebih 200karyawan didalamnya.

Pada era perkembangan teknologi dan persaingan bisnis seperti sekarang yang sangat cepat, hampir seluruh institusi bisnis baik skala kecil sampai besar memerlukan infrastruktur dan sumber daya Information Technology (IT) yang handal. Walaupun begitu, memiliki atau membangun departemen IT di sebuah perusahaan membutuhkan biaya investasi yang tidak sedikit. Kesalahan dalam mengelola sumber daya IT dapat menyebabkan kerugian bisnis yang cukup besar. Di situasi seperti ini, MSP dapat memberikan solusi yang lebih efektif untuk menjawab kebutuhan IT tersebut.

Sebagai perusahaan MSP, Hypernet memberikan berbagai macam solusi yang terintegrasi seperti penyediaan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi baik berupa perangkat lunak ataupun perangkat keras (software dan hardware), solusi produktivitas kerja berbasis awan (cloud), serta sumber daya manusia yang bersangkutan untuk membantu optimalisasi dan efisiensi bisnis dari klien. Lebih dari itu, Hypernet juga merancang layanan MSP yang terkustomisasi untuk kebutuhan tiap sektor industri yang berbeda-beda, yakni industri Hospitality, Education, Retail, Healthcare, Finance, dan Government.

Hypernet berkomitmen untuk terus bertumbuh bersama seluruh pelanggan serta para mitra bisnis melalui inovasi secara terus menerus untuk menciptakan produk yang berkualitas, pelayanan yang terbaik, dan selalu berusaha meningkatkan tingkat kompetensi setiap karyawan guna mencapai standar profesionalisme bertaraf internasional. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada pelanggan dan mitra Hypernet yang telah memberikan kepercayaanya selama ini sehingga Hypernet dapat terus berkembang dan selalu memberikan nilai lebih bagi pelanggan kami diseluruh Indonesia.

Hypernet, Trusted for Better Business.