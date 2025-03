Mie Sedaap Kembali Raih Youth Choice Award 2025

INFO NASIONAL - Mie Sedaap kembali meraih Youth Choice Award yang diadakan oleh Marketeers sebagai Mie Instan Pilihan Gen-Z, dengan memboyong 2 trophy penghargaan dalam kategori Integrated Marketing Communication to Gen Z dan kategori mie instant pilihan Gen-Z by survey. Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Mie Sedaap sebagai brand mie instan yang digemari oleh generasi muda.

Come See Mie Festival di Candi Prambanan Tawarkan Augmented Reality Hingga Spot instagramable

Selain itu, Mie Sedaap menciptakan sepuluh kreasi menu eksplorasi rasa dari mulai selera lokal hingga selera internasional seperti Mie Sedaap Beef Matcha Ramen, Mie Sedaap Black Cloud Chicken, Mie Sedaap K-Spicy Soup with Beef Kimchi Jiggae, Mie Sedaap Goreng Onsen Gyu Truffle, Mie Singapore Spicy Laksa Crispy Tempura, Mie Sedaap Korean Jjampong Seafood, Mie Sedaap K-Spicy Chicken Gangnam, Mie Sedaap Korean Jajangmyeon, Mie Sedaap Ikan Bakar Khas Jimbaran, Mie Sedaap Soto Angkringan, Sedaap Taco 2 Go, dan Sedaap K-Quesadilla.

Di sisi lain, Mie Sedaap juga melakukan brand activation dengan pendekatan multisensory marketing lewat gelaran Come See Mie Fest yang menawarkan festival atau konser musik, workshop , expression booth atau karaoke, immersive art installation , Sedaap Menu Creation, arcade games, digital photo booth d an merchandise di Sedaap Creative Lab.

Come See Mie di Kiara Artha Park, Bandung Dok. Wings

Come See Mie Fest sendiri telah diadakan di Jakarta, Yogyakarta dan Bandung. Selama berlangsung, sejumlah band kenamaan dalam negeri turut meramaikan gelaran Come See Mie Fest, seperti Maliq n d’ Essentials, The Changcuters, Vierratale, Mocca, Kunto Aji, KOTAK, Isyana Saraswati, Bilal Indrajaya, Diskopantera, Friday Noraebang, dan band papan atas lainnya.