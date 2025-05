Pertamina Dorong Kesejahteraan Petani Uma Palak

“Pemanfaatan energi terbarukan di DEB Uma Palak Lestari berhasil mengurangi emisi karbon hingga 27,3 ton CO ekuivalen per tahun,” kata Fadjar. Selain itu, program ini membawa manfaat nyata bagi 408 petani, termasuk 24 perempuan petani, yang kini mendapatkan akses terhadap energi bersih, pelatihan pertanian organik, serta peluang ekonomi baru melalui pengembangan wisata dan produk hasil tani.

Menurut Lurah Peguyangan, I Gede Sudi Arcana, inovasi ini mampu menekan biaya operasional pertanian hingga Rp 700 ribu per bulan. Lebih dari itu, produksi padi organik meningkat dari 5,1 ton/ha menjadi 7,5 ton/ha, atau naik sekitar 2,3 kali lipat. Total omzet dari lima hektare sawah organik yang dikelola warga kini mencapai Rp 476 juta per tahun.

Para petani juga telah menggunakan traktor listrik dalam proses olah lahan, sehingga mampu menghemat biaya operasional dari Rp 25 ribu per are menjadi Rp 15 ribu per are. Kemajuan ini membuat DEB Uma Palak berkembang menjadi kawasan ekowisata edukatif dengan fasilitas ruang terbuka hijau, jalur joging, kafe, dan camping ground, yang mampu menarik 72 ribu wisatawan per tahun serta menambah pendapatan warga hingga Rp 64 juta per tahun.