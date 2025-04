Program Inklusif Taspen Raih Penghargaan CEO Versi Iconomics

INFO NASIONAL – PT Taspen (Persero) meraih penghargaan Employees Choice in Special Insurance Category dalam ajang 6th Indonesia Best 50 CEO Award yang digelar oleh The Iconomics. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap keberhasilan Taspen dalam menciptakan program-program inklusif yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan karyawan.