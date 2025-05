Rusia Lirik Bauksit Indonesia

INFO MPR - Info MPR - Ketua MPR Zulkifli Hasan dan First Deputy Chairperson of the Council of Federations of the Federal Assembly of Russian Federation Nikolay V. Fedorov sepakat mendukung kerja sama antarnegara, khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Rencana kerja sama ini disampaikan dalam pertemuan keduanya di ruang kerja Ketua MPR, lantai sembilan gedung Nusantara III, kompleks MPR/DPR/DPD, Senin, 14 Maret 2016.

Fedorov menilai, hasil perdagangan Rusia dan Indonesia masih kecil, yakni US$ 2,5 miliar. Padahal angka itu dapat meningkat mencapai US$ 5 miliar karena kedua negara sama-sama mempunyai potensi besar. Dia melihat, potensi yang mungkin dikerjasamakan ialah bauksit di Kalimantan Barat, bidang perhubungan, dan bidang kemaritiman.

Untuk merealisasikan rencana itu, pada Mei 2016, Presiden RI akan bertemu dengan pemimpin Rusia menjelang KTT ASEAN-Rusia. Pihak Rusia dan Indonesia telah menyiapkan draf MOU yang akan ditandatangani pemimpin kedua negara.

Zulkifli siap mendukung peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Rusia. Indonesia dan Rusia pernah punya sejarah panjang. Kedua negara ini juga mempunyai potensi yang besar. Zulkiflli yakin, Presiden Joko Widodo melihat peluang yang baik dari kerja sama kedua negara ini. “Dalam rapat konsultasi pemimpin lembaga negara, kami akan menympaikan pentingnya peningkatan kerja sama dengan Rusia,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Ketua MPR didampingi oleh Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono. Sedangkan Fedorov didampingi oleh Liliya S. Gumerova, Stepan M Zhiryakov, Ivan Kleschinov, dan Pyotr Tsvetov.