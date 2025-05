TelkomMetra Dorong Inovasi Digital

Perbesar

(dari kiri) Direktur Operation dan Sales MDMedia, Pujo Pramono; Direktur Utama Infomedia, Eddy Sofryano; CEO TelkomMetra, Pramasaleh Haryo Utomo; dan VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko saat Media Gathering "Improve Productivity and Efficiency Through AI and Data Analytics" di Jakarta, pada Rabu, 7 Mei 2025. Dok. Telkom

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini