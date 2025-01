7 Negara dengan Wakil Presiden Lebih dari Satu, Ada yang Lima Orang

Melansir The Tico Times , Kosta Rika mempunyai dua wakil presiden yang menjabat secara bersamaan sejak Perang Saudara 1948. Aturan mengenai duplikasi tugas tersebut diresmikan dalam Konstitusi Kosta Rika yang baru diratifikasi pada akhir 1949.

Presiden dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun, di mana amandemen konstitusi yang disahkan pada 2000 menyatakan untuk mencegah pemilihan ulang. Dua wakil presiden juga dipilih oleh rakyat, tetapi tidak mempunyai fungsi konstitusional, kecuali presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya.

6. Sudan Selatan

Mengutip Radio Tamazuj, para mediator mengusulkan proposal pembagian kekuasaan baru, di mana Sudan Selatan dapat mempunyai lima wakil presiden sekaligus dalam pemerintahan pada 2018 lalu. Pembentukan tersebut diyakini bertujuan untuk mengakhiri perang saudara yang berlangsung sejak 2013.

7. Zimbabwe

Berdasarkan The Herald, Pasal 92 Konstitusi Zimbabwe dan Pasal 14(2) of the Sixth Schedule memungkinkan presiden menunjuk dua wakil presiden mulai 2023. Seorang calon presiden harus mencalonkan dua calon wakil presiden, yang selanjutnya akan menjadi wakil presiden pertama dan kedua setelah pemilihan.