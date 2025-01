Amerika-Indonesia Diharapkan Fokus pada Kerja Sama Ekonomi dan Keamanan

TEMPO.CO , Jakarta - Kebijakan luar negeri Amerika Serikqt (AS) di bawah Menteri Luar Negeri Marco Rubio terhadap Indonesia kemungkinan akan ditekankan pada peningkatan kerja sama ekonomi dan keamanan. Sebab Indonesia penting dalam strategi AS di Indo-Pasifik sehingga diharapkan ada upaya untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, serta kerja sama dalam bidang keamanan maritim.

Menurut pengamat hubungan internasional Andrea Abdul Rahman Azzqy saat dihubungi pada Rabu malam, 22 Januari 2025, AS kemungkinan akan mendorong kolaborasi yang lebih erat dalam menghadapi tantangan keamanan regional seperti Asia-Pasifik. AS akan terus memperkuat aliansi dan kemitraan dengan negara-negara di kawasan itu untuk menghadapi pengaruh Cina yang semakin besar.

Dia menilai peningkatan kerja sama AS di bidang militer dan ekonomi dengan sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia, serta upaya memperkuat peran ASEAN sebagai mitra strategis, akan menjadi fokus utama.

"Hal ini sejalan dengan upaya AS untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan ini," kata dia.

"Ada peluang bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kerja sama ekonomi intra-kawasan dan mencari pasar alternatif di luar AS. ASEAN juga perlu menavigasi dinamika geopolitik yang kompleks dengan tetap menjaga stabilitas dan kerja sama regional," kata dia.

Terkait kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah, Andrea menilai AS cenderung masih mendukung sekutu-sekutu lama seperti Israel dan Arab Saudi. Kebijakan yang keras terhadap Iran dan dukungan terhadap kebijakan yang mempertahankan stabilitas sekutu di kawasan ini akan terus menjadi prioritas utama. Ini termasuk penekanan pada keamanan energi dan kerja sama militer.

Andrea juga mengatakan Rubio telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kebijakan "America First" dalam pemerintah baru AS. Artinya, AS akan lebih mendahulukan kepentingan nasionalnya dengan pendekatan yang cenderung proteksionis dan transaksional.