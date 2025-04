AS Klaim Lebih 50 Negara Minta Negosiasi Soal Tarif Impor Trump

TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat mengklaim lebih dari 50 negara telah menghubungi Gedung Putih untuk merundingkan kembali soal tarif impor yang diterapkan Presiden Donald Trump. Dalam wawancara di acara 'This Week' ABC News yang dikutip dari Al Arabiya, Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Kevin Hassett membantah bahwa tarif tersebut merupakan bagian dari strategi Trump menghancurkan pasar keuangan guna menekan Federal Reserve AS agar memangkas suku bunga.