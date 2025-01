AS--Korsel Latihan Perang, Korea Utara: Perang Tidak Terelakkan!

Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyalahkan latihan perang ini sebagai aksi konfrontasi dari AS yang gemar perang. "Pertanyaannya sekarang adalah: kapan perang akan pecah?" begitu pernyataan Kemenlu Korea Utara seperti dilansir Reuters, Kamis, 7 Desember 2017. "Kami tidak menginginkan perang namun tidak akan lari dari perang."

Korea Utara Sebut Senjata Nuklir sebagai Penyeimbang Nuklir AS



Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan latihan militer AS dan retorika agresif membuat peningkatan ketegangan. Dia mengatakan ini di sela-sela sebuah konferensi di Wina kemarin. Lavrov mengatakan telah menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson, mengenai keinginan Korea Utara menggelar pembicaraan langsung dengan AS.