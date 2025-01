Begini Sejarah 20 Januari Ditetapkan Sebagai Hari Inagurasi, Pelantikan Presiden Amerika Serikat

Hari pelantikan Presiden di AS telah dilaksanakan selama bertahun-tahun setiap tanggal 20 Januari, tahun setelah pemilihan presiden, yang disebut sebagai Hari Inaugurasi.

TEMPO.CO , Jakarta - Donald Trump resmi dilantik pada hari ini di dalam Gedung Capitol AS, sebagai Presiden Amerika Serikat yang mengawali masa jabatan keduanya.

Pelantikan Presiden Amerika Serikat adalah upacara di mana presiden baru Amerika Serikat akan diambil sumpah jabatannya dan secara resmi memulai masa jabatan empat tahunnya. Upacara ini diadakan pada 20 Januari, tahun setelah pemilihan presiden dan ditetapkan sebagai Hari Inaugurasi. Meskipun bukan hari libur nasional, banyak warga AS menghadiri upacara tersebut atau menontonnya melalui televisi atau secara daring.

Awalnya, pelantikan Presiden AS ditetapkan oleh Konstitusi negara tersebut pada 4 Maret. Namun, upacara pelantikan yang berlaku saat ini adalah tanggal 20 Januari. Berikut ini kilas balik sejarah pelantikan presiden AS dari pertama kali hingga akhirnya mengalami perubahan.

Pelantikan Pertama

Dimulai dari Kota New York, ibu kota pertama negara AS, George Washington dilantik sebagai Presiden pertama Amerika Serikat. Kongres merencanakan agar pemerintah baru mulai bertugas pada 4 Maret 1789, tetapi musim dingin yang sangat berat menghambat perjalanan. Baru pada 6 April, cukup banyak anggota kongres yang tiba di New York untuk menghitung suara pemilih dan mengumumkan, bahwa George Washington, terpilih secara aklamasi sebagai Presiden.