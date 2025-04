Trump Mengamuk, Tarif Impor dari Cina Naik Jadi 104 Persen

Cina bersiap untuk menaikkan tarif sebesar 34 persen pada hari Rabu untuk barang-barang dari AS. Tarif ini berlaku sebagai pembalasan dari Cina atas bea masuk yang sangat besar dari AS. Namun Trump menambahkan lagi bea impor dari Cina 50 persen setelah Beijing tidak menarik kembali janjinya untuk mengenakan tarif balasan sebesar 34 persen atas barang-barang dari AS.