Deretan Kecelakaan Pesawat Paling Mematikan di AS, Terbaru Jet American Airlines

TEMPO.CO, Jakarta - Pesawat American Airlines dengan nomor penerbangan 5342 bertabrakan dengan helikopter Black Hawk Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) pada Rabu, 29 Januari 2025. Puing-puing pesawat tersebut jatuh ke dalam sungai Potomac, Washington DC usai bertabrakan di udara dekat bandara Reagan Washington National.

Kecelakaan naas itu menjadi kecelakaan pesawat sipil pertama di AS dalam 16 tahun terakhir. Kecelakaan udara komersial besar terakhir di AS terjadi pada Februari 2009 ketika sebuah penerbangan Continental Airlines dari Newark, New Jersey, yang dioperasikan oleh Colgan Air menabrak sebuah rumah saat mendekati bandara di Buffalo, New York.

Selain itu, sejumlah kecelakaan pesawat pernah terjadi di AS. Termasuk pembajakan pesawat oleh Al-Qaeda yang menjadi serangan teror paling mematikan dalam sejarah AS. Berikut ini adalah beberapa kecelakaan pesawat paling mematikan di AS, dikutip dari berbagai sumber.

6 Juli 2013

Dikutip dari Independent, pesawat Asiana Airlines 214 jatuh di bandara internasional San Francisco pada 6 Juli 2013. Boeing 777-200ER yang berangkat dari Seoul, Korea Selatan ini mengangkut 307 penumpang, dan menabrak tanggul sebelum mencapai landasan pacu. Tragedi naas ini menewaskan tiga orang dan melukai lebih dari 180 orang.

12 Februari 2009 :

Pesawat Bombardier DHC-8 Colgan Air jatuh di dekat Buffalo, New York, pada 12 Februari 2009. Tragedi ini menewaskan semua orang di dalam pesawat, termasuk 45 penumpang, dua pilot, dan dua pramugari. Satu orang di darat juga tewas, sehingga jumlah korban menjadi 50 orang.

27 Agustus 2006

Pada 27 Agustus 2006, sebuah jet regional Comair jatuh saat lepas landas di Lexington, Kentucky. Peristiwa ini terjadi setelah lepas landas dari landasan pacu yang salah dan keluar jalur. Akibatnya, Dua awak pesawat dan 47 penumpang tewas.

2005

Dikutip dari Reuters, pesawat turboprop milik Chalk's Ocean Airways jatuh setelah lepas landas dari Miami, Florida, pada 2005. Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh 20 orang di dalamnya.

2004

Pada 2004, sebuah pesawat turboprop Corporate Airlines jatuh saat mendekati pendaratan di Kirksville, Missouri. Tragedi ini menewaskan 13 dari 15 orang di dalamnya.

2003

Sebuah pesawat turboprop US Airways Express jatuh setelah lepas landas dari Charlotte, North Carolina. Ini menewaskan seluruh 21 orang di dalamnya.

12 November 2001

Pada 12 November 2011, pesawat American Airlines jatuh setelah lepas landas dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York. Dikutip dari Independent, pesawat jatuh di kawasan permukiman Belle Harbor, New York dan menewaskan 260 penumpang dan lima orang di darat.

11 September 2001

Hampir 3.000 orang tewas saat 19 pembajak al-Qaeda menguasai empat pesawat jet, yang mengakibatkan dua pesawat menabrak World Trade Center di New York, yang ketiga menabrak Pentagon di Arlington, Virginia, dan yang keempat menabrak ladang di Pennsylvania bagian barat. Serangan ini tetap menjadi serangan teror paling mematikan dalam sejarah.

31 Januari 2000

Sebuah pesawat Alaska Airlines jatuh di Samudra Pasifik dekat Pulau Anacapa, California. Kecelakaan itu menewaskan 83 penumpang dan lima awak pesawat.

17 Juli 1996

Sebuah pesawat Trans World Airlines jatuh di Samudra Atlantik dekat East Moriches, New York, dalam perjalanan menuju Paris, Prancis. Seluruh 230 orang di dalamnya tewas, dan pesawat hancur.

11 Mei 1996

Sebuah pesawat Valujet Airlines jatuh di Everglades sekitar 10 menit setelah lepas landas dari Bandara Internasional Miami. Kecelakaan itu menewaskan seluruh 105 penumpang dan lima awak pesawat.

31 Oktober 1994

Sebuah penerbangan American Eagle di Roselawn, Indiana, jatuh, menewaskan 64 penumpang dan empat awak.

8 September 1994

Sebuah pesawat USAir jatuh saat mencoba mendarat di Pittsburgh. Pesawat itu menewaskan 127 penumpang dan lima awak. Pesawat hancur akibat benturan dan kebakaran.

19 Juli 1989

Sebuah pesawat United Airlines mengalami kerusakan mesin dan jatuh saat mencoba mendarat di Sioux City, Iowa, menewaskan 110 penumpang dan satu awak.

16 Agustus 1987

Sebuah pesawat Northwest Airlines jatuh tepat setelah lepas landas di Romulus, Michigan, menghantam tiang lampu, fasilitas penyewaan mobil, dan daratan. Kecelakaan itu menewaskan 148 penumpang dan enam awak pesawat.

2 Agustus 1985

Sebuah pesawat Delta Airlines jatuh saat akan mendarat di Bandara Internasional Dallas Fort Worth saat badai petir. Pesawat itu menabrak sebuah mobil dan dua tangki air, serta menewaskan 134 penumpang dan awak pesawat.

9 Juli 1982

Sebuah pesawat Pan American World Airways jatuh sesaat setelah lepas landas di dekat New Orleans, Louisiana. Pesawat bertabrakan dengan pohon dan rumah, hingga menewaskan 145 orang di dalamnya.

13 Januari 1982

Sebuah pesawat Air Florida jatuh ke Sungai Potomac, menewaskan 70 penumpang dan empat awak pesawat. Kecelakaan itu disebabkan oleh cuaca buruk.

