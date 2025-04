Scott Bessent, Sosok di Balik Melunaknya Sikap Tarif Trump

DALAM sebuah pidato baru-baru ini di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Institute of International Finance di Washington, D.C., Scott Bessent, menteri keuangan AS, berusaha mengklarifikasi dan memperhalus nada seputar frasa "America First". Slogan ini sering ditafsirkan sebagai seruan untuk isolasionisme atau unilateralisme dalam kebijakan luar negeri dan perdagangan AS. Namun, Bessent menekankan bahwa konsep ini tidak boleh disalahpahami sebagai Amerika yang bertindak sendiri di panggung global, seperti dilansir Market Watch.