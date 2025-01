Deretan Miliarder di Pelantikan Trump: Mulai dari Ambani hingga Zuckerberg

TEMPO.CO , Jakarta - Para miliarder teknologi, diplomat dan CEO asing menempel Presiden AS Donald Trump pada Senin, 19 Januari 2025, dengan beberapa di antaranya hadir di Gereja Santo Yohanes di Washington dan duduk di mimbar di Gedung Kongres AS menjelang pidatonya.

Musk, orang terkaya di dunia dan kepala Tesla, SpaceX dan X, menghabiskan lebih dari seperempat miliar dolar untuk membantu memilih Trump pada November, dan Trump telah meminta Musk untuk memimpin sebuah departemen yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan AS yang lebih efisien.

Satu hari sebelum pelantikan Trump, TikTok mengucapkan terima kasih atas perannya dalam memulihkan layanan aplikasi ini kepada para pengguna di Amerika. Ketika TikTok menghadapi larangan pada Minggu di AS, Trump mengatakan bahwa ia akan menghidupkan kembali akses aplikasi tersebut di AS ketika ia kembali berkuasa pada hari Senin, dan menambahkan bahwa AS akan mengupayakan usaha patungan untuk memulihkan aplikasi berbagi video pendek yang digunakan oleh 170 juta orang Amerika.