Donald Trump Cabut Sanksi atas Suriah: Mengapa dan Apa Dampaknya?

PRESIDEN Donald Trump secara resmi mengumumkan berakhirnya sanksi-sanksi AS terhadap Suriah . Ini adalah langkah yang dipandang sebagai kemenangan besar bagi Iran, yang telah mendapatkan pengaruh signifikan di Suriah setelah penggulingan pemimpin lama Bashar al-Assad pada Desember, Al Jazeera melaporkan.

Amerika Serikat, bersama dengan negara-negara lain, telah menjatuhkan sanksi besar-besaran terhadap Suriah selama masa pemerintahan al-Assad, yang berlangsung dari 1971 hingga 2024. Suriah dicap sebagai "Negara Sponsor Terorisme" pada 1979, yang mengakibatkan embargo senjata dan pembatasan keuangan yang membatasi bantuan asing. Sanksi semakin meningkat pada 2004, yang semakin memperketat kontrol ekspor senjata dan membatasi interaksi ekonomi dengan AS.

Setelah konflik Suriah meletus pada 2011 dan rezim al-Assad mulai menindas protes warga sipil dengan kejam, AS dan sekutunya memberlakukan sanksi yang lebih ketat. Sanksi-sanksi tersebut termasuk pembekuan aset-aset pemerintah Suriah di luar negeri, pelarangan investasi AS di Suriah, dan pembatasan impor minyak.

AS juga menawarkan hadiah sebesar 10 juta dolar AS untuk penangkapan pemimpin Suriah, al-Sharaa, dan menetapkan Hayat Tahrir al-Sham-kelompok yang dipimpinnya sebelum dibubarkan setelah kejatuhan Assad-sebagai "Organisasi Teroris Asing". Sebagian besar tindakan ini diberlakukan pada tahun-tahun awal konflik ketika AS berusaha mengisolasi rezim Assad dan mendukung oposisi, dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia dan penggunaan senjata kimia.

Pergeseran Kebijakan AS

Dengan adanya pemerintahan baru Suriah sejak Desember, AS telah membatalkan hadiah untuk penangkapan al-Sharaa, yang memungkinkannya untuk melakukan perjalanan internasional dan bertemu dengan para pemimpin asing, termasuk mereka yang berada di Arab Saudi dan Prancis.