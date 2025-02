Donald Trump Tutup USAID, Berikut Profil USAID dan Kegiatan Sosialnya

Perbesar

Orang-orang memegang plakat di luar gedung USAID, setelah miliarder Elon Musk, yang memimpin upaya Presiden AS Donald Trump untuk mengecilkan pemerintah federal, mengatakan pekerjaan sedang dilakukan untuk menutup badan bantuan luar negeri AS USAID, di Washington, AS, 3 Februari 2025. Reuters/Kent Nishimura