Dukung Sanksi DK PBB Atas Korea Utara, Ini Kata Cina

TEMPO.CO , New York -- Pemerintah Cina mengaku khawatir ketegangan di Semenanjung Korea bakal tidak terkendali terkait ketegangan antara Korea Utara dengan negara sekutu, yang baru saja berhasil mengenakan sanksi baru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

DK PBB baru saja menerapkan sanksi baru kepada Korea Utara dengan menyetujui draf resolusi besutan AS. Resolusi ini mengatur pengurangan drastis semua produk olahan minyak bumi hingga 90 persen ke Korea Utara. PBB juga menyepakati maksimal penjualan minyak bumi ke Korea Utara hanya 4 juta barel per tahun.

Korea Utara Sebut Senjata Nuklir sebagai Penyeimbang Nuklir AS

Soal penerapan sanksi ini, Presiden AS, Donald Trump, mengatakan lewat cuitan di akun Twitternya,”PBB baru saja melakukan voting 15—0 mendukung sanksi tambahan kepada Korea Utara. Dunia ingin perdamaian bukan kematian.”

Korea Utara selama ini kerap melontarkan ancaman akan menghancurkan AS, Korea Selatan hingga Jepang dengan kekuatan rudal balistik berdaya ledak nuklir. Negara ini juga beralasan misil nuklir dibutuhkan untuk mencegah invasi AS ke Korea Utara. Ada sekitar 28 ribu tentara AS ditempatkan di Korea Selatan, yang merupakan peninggalan perang pada 1950an.