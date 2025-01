Harga Saham Melonjak, Para Perempuan Ini Terkaya Se-Amerika

Perbesar

Alice Walton yang menjadi wanita ketiga terkaya di dunia merupakan salah satu dari klan keluarga Walton. Alice memiliki kekayaan sebesar AS $34,3 miliar atau sekitar Rp397,7 triliun. Ia mendirikan Crystal Bridges Museum of American Art di Bentonville, Arkansas, Amerika Serikat pada 2011, yang menampilkan berbagai karya seni dari koleksi pribadinya. Ketih Myers/Kansas City Star/MCT via Getty Images