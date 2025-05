Konfrontasi Militer India-Pakistan: Siapa Pemenangnya?

INDIA dan Pakistan mengakhiri konflik bersenjata pada 10 Mei 2025 di bawah kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi AS. Namun, kedua negara malah terlibat dalam pertarungan narasi sengit yang mengklaim masing-masing adalah pemenang. Keduanya membanggakan pencapaian mereka dengan lantang sementara secara diam-diam meminimalkan kemunduran mereka.

Konflik ini dipicu oleh pembantaian 26 warga sipil di Pahalgam, yang terletak di wilayah Kashmir yang dikuasai India pada 22 April. Serangan tersebut diklaim oleh sebuah faksi militan yang relatif tidak jelas, Front Perlawanan (The Resistance Front - TRF), tetapi India menuduh Pakistan mendukung kelompok tersebut. Meskipun Pakistan menyangkal, Perdana Menteri India Narendra Modi bersumpah akan melakukan pembalasan.

Setelah itu, kedua negara melakukan serangan pesawat tak berawak yang mematikan di wilayah masing-masing, masing-masing menyalahkan satu sama lain karena memulai permusuhan. Puncak dari konfrontasi ini terjadi pada Sabtu ketika India dan Pakistan saling menembakkan rudal yang menargetkan pangkalan militer.

Gencatan Senjata dengan Mediasi AS

Konfrontasi militer dua negara pemilik senjata nuklir ini jelas mengkhawatirkan banyak pihak. Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata, dengan mengklaim adanya mediasi dari AS. Pakistan menyatakan rasa terima kasihnya kepada AS, sementara India menyatakan bahwa gencatan senjata ini adalah keputusan bilateral tanpa keterlibatan pihak luar.