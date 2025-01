Human Right Watch: ICC Perlu Dilindungi dari Sanksi AS

TEMPO.CO , Jakarta - Human Rights Watch (HRW) telah meminta Uni Eropa untuk mengambil tindakan segera guna melawan ancaman sanksi AS terhadap Mahkamah Pidana Internasional ( ICC ), Al Mayadeen melaporkan.

Seruan ini muncul ketika pemerintah AS semakin dekat untuk menerapkan langkah-langkah yang bertujuan untuk menghukum ICC atas investigasi yang melibatkan warga negara atau sekutu AS. Sebelumnya pada Januari, AS mengajukan legislasi untuk mengecam ICC atas apa yang dianggapnya sebagai "penargetan yang tidak beralasan terhadap Israel."