Kalahkan New York, Beijing Jadi Kota Miliarder Dunia

TEMPO.CO, Beijing - Kota Beijing telah mengambil alih posiss New York sebagai kota dengan jumlah miliarder terbanyak di dunia untuk pertama kalinya. Hal itu dilaporkan oleh sebuah perusahaan pengumpul data kekayaan yang berbasis di Cina, Hurun.



Seperti yang dilansir BBC pada 25 Februari 2016, Hurun melaporkan bahwa sebanyak 100 miliarder sekarang hidup di ibukota Cina dibandingkan dengan 95 orang yang tinggal di New York.



Hurun, yang selama lima tahun terakhir aktif merilis daftar orang kaya tahunan dunia dalam dolar AS, menemukan bahwa Beijing telah menyambut 32 miliarder baru sejak tahun lalu. Jumlah itu jauh di atas New York yang hanya mendapat empat miliarder baru.



Secara keseluruhan, Cina telah menyusul Amerika Serikat sebagai negara dengan jumlah miliarder paling banyak. Namun, top 10 miliarder dalam daftar Hurun masih didominasi oleh pengusaha asal Amerika Serikat.



Dalam daftar terbarunya kali ini, Hurun mengatakan Cina memiliki 568 miliarder setelah mendapat penambahan 90 yang baru, dibandingkan dengan AS yang hanya memiliki 535.



Miliarder Cina mengumpulkan kekayaan bersih gabungan sebesar US$ 1,4 triliun (Rp 18778,2 triliun), jumlah yang sama dengan PDB Australia dalam setahun.



Presiden Direktur Hurun, Rupert Hoogewerf mengatakan bahwa orang terkaya di Cina masih dipegang oleh Wang Jianlin, yang memiliki nilai kekayaan sekitar US$ 26 miliar (Rp 348,7 triliun).



Tapi jumlah tersebut belum bisa membuat dia berada di posisi atas dalam daftar 10 miliarder terkaya dunia yang didominasi oleh orang Amerika. Posisi teratas masih diisi oleh pemilik Microsoft, Bill Gates dengan kekayaan bersih sebesar US$ 80 miliar, diikuti oleh Warren Buffett dengan US$ 68 miliar.



Di tempat ketiga diisi oleh taipan busana asal Spanyol,Amancio Ortega dengan kekayaan bersih sebesar US$ 64 miliar. Selain itu, dalam laporan terbaru Hurun juga menyebutkan bahwa secara keseluruhan terdapat setidaknya 2.188 miliarder di seluruh dunia.

BBC|YON DEMA