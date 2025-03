Kontroversi Tato Kafir Menhan AS dalam Bahasa Arab, Apa Artinya?

TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Pertahanan atau Menhan AS, Pete Hegseth memiliki tato yang diduga baru dibuat pada November 2024. Tato tersebut membuat alis terangkat. Tato itu ditulis dalam bahasa Arab yang berbunyi "kafir." Istilah kafir diterjemahkan sebagai tidak percaya pada Tuhan atau kafir.

The New Arab melaporkan bahwa gambar yang beredar daring menunjukkan Hegseth memiliki tato tersebut. Tato itu terletak di bisep bagian dalam lengan kanannya, memicu reaksi marah di dunia maya dan memunculkan pertanyaan atas alasan di balik tato tersebut.

Beberapa pengguna media sosial menganggap tato Menhan AS tersebut berarti Islamofobia. Apalagi Hegseth pernah membuat komentar yang menghasut terhadap umat Muslim di masa lalu. Ia pernah berteriak "Bunuh semua Muslim" dalam keadaan mabuk di sebuah acara untuk veteran militer pada 2015, menurut laporan The New Yorker tahun lalu.