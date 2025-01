Masjid Bersejarah di Los Angeles Ikut Hangus Terbakar, Rumah Umat Muslim Juga Jadi Korban

Dilansir dari New Arab, Masjid Al-Taqwa di Altadena adalah salah satu dari ribuan bangunan yang hancur. Masjid ini adalah merupakan salah satu dari sekitar 10 rumah ibadah, termasuk sebuah sinagoge dan beberapa gereja, yang terbakar habis dalam kebakaran Los Angleles . Kebakaran Eaton adalah salah satu dari beberapa kebakaran hutan yang tidak terkendali di dan sekitar Los Angeles County.

Dalam permohonan penggalangan dananya, ia mencatat bahwa masjid tersebut telah melayani masyarakat setempat selama lebih dari 20 tahun. Uang yang terkumpul akan langsung disalurkan ke masjid tersebut. Sejauh ini, lebih dari US$ 100.000 telah terkumpul untuk membangun kembali masjid tersebut, memenuhi 20 persen dari target mereka dalam dua hari sejak kebakaran.

California Selatan merupakan rumah bagi salah satu komunitas Muslim terbesar di AS dan Los Angeles yang sering disebut sebagai Tehrangeles atau Little Persia. Selain itu, Anaheim di dekatnya terkenal dengan komunitas Arabnya, dengan sekumpulan toko dan restoran yang disebut Little Arabia.