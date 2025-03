Membedah Teknik Negosiasi ala Donald Trump dari Sisi Psikologi

Dalam dunia psikologi sosial dan persuasi, teknik ini dikenal sebagai "door in the face" (DITF). Teknik ini bisa sangat efektif untuk meyakinkan orang lain, tetapi di sisi lain, bisa juga membuat orang merasa ditekan atau dihina, yang dapat merusak hubungan.

Sebelum menjadi presiden, Trump sudah dikenal sebagai sosok yang penuh percaya diri dan berani. Dalam bukunya The Art of The Deal (1987), ia menjelaskan bagaimana ia menggunakan kepribadiannya dalam negosiasi dan bisnis. Beberapa strategi yang ia anjurkan dalam buku itu termasuk: berpikir besar, mencari banyak pilihan, memanfaatkan kekuatan negosiasi, melawan balik jika mendapat tekanan, dan menikmati prosesnya.