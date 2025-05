Mungkinkah Donald Trump Mengakui Negara Palestina?

KETIKA Presiden AS Donald Trump mempersiapkan kunjungannya ke Teluk, beberapa sumber diplomatik regional menunjukkan bahwa ia mungkin akan mengambil langkah mengejutkan dengan secara resmi mengakui Negara Palestina. Langkah potensial ini, yang dikabarkan sedang dipertimbangkan, akan mengecualikan Hamas – kelompok yang menguasai Gaza sejak tahun 2007. Namun, ini dapat menandakan pergeseran besar dalam kebijakan AS dan membentuk kembali diplomasi Timur Tengah, demikian dilansir The New Arab.