Ngegas, Hari Pertama Menjabat Donald Trump Keluarkan AS dari WHO

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) untuk kedua kalinya, Gedung Putih mengumumkan Senin malam, beberapa jam setelah ia dilantik sebagai presiden AS ke-47.

Seperti dilansir USA Today , perintah eksekutif hari pertama itu memenuhi janji kampanye Trump untuk menolak lembaga-lembaga global. Pakar kesehatan khawatir hal itu mengisolasi AS dengan konsekuensi untuk respons pandemi dan penyakit serta hubungan diplomatik di seluruh dunia.

AS adalah dan secara historis menjadi penyandang dana terbesar dari badan kesehatan global yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss. WHO, bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ditugaskan untuk mempersiapkan dan memerangi keadaan darurat kesehatan.

Pilpres AS Bulan Depan, Kamala Harris Ungguli Donald Trump di Jajak Pendapat

AS telah sangat memengaruhi badan tersebut sejak didirikan setelah Perang Dunia II.

Trump mengkritik WHO atas penanganannya terhadap pandemi COVID-19, bahkan ketika pemerintahannya menghadapi pengawasan karena lambat menanggapi krisis. Pada 2020, di puncak pandemi, ia memulai proses penarikan diri dari WHO.

Terlepas dari janjinya, dia gagal melakukannya di bawah undang-undang AS yang mengatur jadwal penarikan dan kewajiban pendanaan kepada lembaga tersebut. Mantan Presiden Joe Biden membalikkan keputusan Trump setelah menjabat dan memulihkan pendanaan ke WHO.

Perintah itu mengatakan AS menarik diri "karena kesalahan penanganan WHO terhadap pandemi COVID-19 yang muncul dari Wuhan, Cina, dan krisis kesehatan global lainnya, kegagalannya untuk mengadopsi reformasi yang sangat dibutuhkan, dan ketidakmampuannya untuk menunjukkan kemerdekaan dari pengaruh politik yang tidak pantas dari negara-negara anggota WHO."