Oleh-oleh Lawatan Donald Trump Dari Timur Tengah

"Amerika Serikat dan Arab Saudi menandatangani kesepakatan penjualan di sektor pertahanan terbesar dalam sejarah senilai hampir 142 miliar dolar Amerika yang membuka akses bagi Arab Saudi terhadap peralatan pertahanan tercanggih dan layanan dari belasan firma pertahanan AS," seperti dilansir dari Gedung Putih pada Selasa, 13 Mei 2025.

Dalam Forum Investasi Saudi-AS yang digelar di Riyadh pada Selasa, Putra Mahkota Mohammed bin Salman menyatakan bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu mitra utama dalam mendukung agenda reformasi Visi Saudi 2030. Ia menambahkan investasi bersama menjadi salah satu elemen kunci dalam hubungan ekonomi antara kedua negara. "AS menjadi tujuan utama bagi dana investasi publik kami, dengan sekitar 40 persen dari total investasi global dana tersebut dialokasikan ke Amerika," ujarnya seperti dikutip dari Arab News.

Ia juga menekankan kerja sama antara Arab Saudi dan AS tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi, tetapi juga mencakup upaya bersama dalam menciptakan perdamaian di kawasan maupun di tingkat global.

Hadiah Jet Jumbo Mewah 747-8

Keluarga Kerajaan Qatar dikabarkan menawarkan sumbangan berupa sebuah jet jumbo mewah Boeing 747-8 yang diperkirakan bernilai sekitar 400 juta dolar AS. Saat ini, Presiden Donald Trump tengah menunggu kedatangan dua pesawat baru dari Boeing yang direncanakan menjadi versi terbaru dari Air Force One. Trump diketahui sudah lama tidak puas dengan pesawat Air Force One yang sekarang digunakan, yakni Boeing 747-200B yang mulai beroperasi sejak tahun 1990 pada masa Presiden George H. W. Bush.