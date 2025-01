Pacific Palisades, Kawasan Orang Kaya yang Hangus dalam Kebakaran Los Angeles

Dilansir dari Mansion Global, pengembang real estat dan produser film Anita Verma-Lallian membeli rumah Matthew Perry di kawasan Pacific Palisades, Los Angeles seharga US$ 8,55 juta tahun lalu. Rumah itu termasuk salah satu dari banyak rumah di kawasan Los Angeles yang hangus terbakar.

"Kawasan tersebut memiliki risiko yang sangat besar karena lingkungannya yang dikelilingi oleh taman," kata Jeremy Porter, kepala implikasi iklim First Street. "Kawasan tersebut memiliki banyak bahan bakar, dan sebagian besar bahan bakar tersebut kering."

Nilai rumah rata-rata di Pacific Palisades adalah US$ 3,4 juta atau setara Rp 44 miliar. Ada pula beberapa rumah yang harganya lebih dari US$ 10 juta atau Rp 162 miliar.

Yang termahal di Pacific Palisades adalah perumahan kontemporer yang harganya mencapai US$ 59,95 juta. Perumahan bergaya vila Italia yang dipasarkan seharga US$ 36,995 juta adalah rumah lama legenda tinju Sugar Ray Leonard dan istrinya Bern Leonard. Di Brentwood, perumahan yang dibangun untuk pemilik minoritas Milwaukee Brewers Robert Beyer terdaftar seharga US$ 64,5 juta. Beyer mengatakan bahwa, untuk saat ini, rumahnya aman dan berada di luar zona evakuasi.