Menhan AS Pete Hegseth dan Kontroversi Tato 'Kafir'

BARU saja membuat kontroversi dengan percakapan Signal yang bocor tentang serangan AS atas Houthi Yaman, nama Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth kembali menjadi bahan pembicaraan.

The New Arab melaporkan bahwa gambar yang beredar daring menunjukkan Hegseth memiliki tato tersebut. Tato itu terletak di bisep bagian dalam lengan kanannya, memicu reaksi marah di dunia maya dan memunculkan pertanyaan atas alasan di balik tato tersebut.

Banyak Muslim memandang tato tersebut sebagai penghinaan, dan para kritikus mengatakan bahwa tato tersebut melambangkan pernyataan permusuhan terbuka terhadap Islam. Sebagai pemimpin militer dari sebuah negara adidaya, tatonya tersebut menimbulkan pertanyaan tentang pandangannya, kepemimpinannya, dan penilaiannya.

Mengapa Tato Kafir Pete Hegseth Dikecam?

Beberapa orang di media sosial mengkritik Hegseth karena membuat tato yang dapat dianggap menyinggung umat Islam, terutama karena militer AS berusaha untuk mewakili berbagai macam agama. Menurut The Guardian, diperkirakan lebih dari 5.000 hingga 6.000 anggota militer AS mempraktikkan Islam.