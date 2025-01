Potensi Perang Dunia 3, Korea Utara Siap Korbankan Jutaan Nyawa

Meskipun telah mendapat kecaman internasional, Korea Utara telah menaikkan retorika agresifnya terhadap AS dan sekutunya di Asia. Hal ini memicu kekhawatiran banyak orang akan Perang Dunia 3 yang dapat terjadi kapan saja.



Presiden AS, Donald J. Trump akan melakukan tur keliling Asia. Perjalanan di Asia tersebut menjadi yang terpanjang yang pernah dilakukan oleh Presiden AS selama 25 tahun terakhir. Ironisnya, perjalanan ini dilakukan di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara yang sedang meningkat.