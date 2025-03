Profil Mahmoud Khalil, Mahasiswa Palestina Pertama yang Ditahan Donald Trump

DUA hari sebelum agen-agen AS menangkap Mahmoud Khalil , mahasiswa Universitas Columbia dan aktivis Palestina itu bertanya kepada istrinya apakah sang istri tahu apa yang harus dilakukan jika agen-agen imigrasi datang ke rumah mereka.

Noor Abdalla, istri Khalil yang telah menikah selama lebih dari dua tahun, mengaku bingung. Sebagai penduduk tetap AS yang sah, Khalil seharusnya tidak perlu mengkhawatirkan itu. “Saya tidak menganggap perkataannya serius. Jelas saya naif,” kata Abdalla, seorang warga negara AS yang sedang hamil delapan bulan, kepada Reuters .

Agen-agen Departemen Keamanan Dalam Negeri AS memborgol suaminya pada Sabtu, 8 Maret 2025, di lobi gedung apartemen milik universitas di Manhattan. Pada Minggu, pemerintahan Donald Trump memindahkan Khalil dari penjara Imigrasi dan Bea Cukai AS di Elizabeth, New Jersey, dekat Manhattan, ke sebuah penjara di pedesaan Jena, Louisiana, yang jaraknya sekitar 2.000 km.