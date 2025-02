Putra Mahkota Arab Saudi Bertemu Menlu AS, Bahas Usulan Trump Soal Gaza

TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bertemu Putra Mahkota Arab Saudi , Mohammed bin Salman pada Senin, 17 Februari 2025. Juru bicara Departenen Luar Negeri AS Tammy Bruce mengatakan keduanya membahas soal Gaza seperti yang diusulkan oleh Presiden Donald Trump.

Rubio tiba di Arab Saudi pada Senin setelah dari Israel. Ini adalah kunjungan pertamanya ke kawasan tersebut sebagai diplomat tinggi AS. Kunjungan Rubio terjadi menjelang pertemuan antara pejabat AS dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. AS dan Rusia akan membahas soal menghentikan perang di Ukraina dan memulihkan hubungan kedua negara.



