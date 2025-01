Sehari Menjelang Pelantikan Donald Trump, Wakil Presiden Cina Rapat dengan JD Vance

Kunjungi AS, Zelensky Sempatkan Bertemu Donald Trump yang Kerap Kritik Bantuan ke Ukraina

Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan akan terus mengembangkan hubungan Cina-AS sesuai dengan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai dan kerja sama yang saling menguntungkan. Kementerian juga meyakinkan siap memperkuat dialog dan komunikasi dengan pemerintahan baru AS, mengelola perbedaan dengan baik, memperluas kerja sama yang saling menguntungkan dan bersama-sama mendorong perkembangan hubungan Cina-AS yang stabil, sehat, dan berkelanjutan, serta menemukan cara yang tepat bagi Cina dan AS untuk berinteraksi di era baru.

Upacara pelantikan Trump dan wakil presiden terpilih JD Vance akan digelar di Gedung US Capitol pada Senin, 20 Januari 2025 pukul 12 siang waktu setempat. Trump akan menjadi presiden kedua dalam sejarah AS yang menjabat di dua periode terpisah, setelah Presiden Grover Cleveland. Ia akan memegang jabatan sebagai presiden AS ke-45 dan ke-47.