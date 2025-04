Trump akan Bahas Nuklir dengan Iran usai Bertemu Netanyahu

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap akan memulai perundingan langsung tingkat tinggi dengan Iran mengenai program nuklir Iran pada Sabtu mendatang. Pengumuman itu disampaikan dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.



"Kami sedang melakukan perundingan langsung dengan Iran, dan mereka telah memulainya," kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval, Gedung Putih, pada Senin, 7 April 2024, dikutip dari Arab News. "Mungkin kesepakatan akan dibuat, itu akan bagus. Kami akan bertemu dengan sangat penting pada hari Sabtu, hampir di tingkat tertinggi."



Pengumuman mengejutkan Trump itu muncul sehari setelah Iran menolak perundingan langsung mengenai kesepakatan baru untuk mengekang program nuklir republik Islam itu. Iran menyebut gagasan itu tidak ada gunanya.



Presiden AS menarik diri dari kesepakatan terakhir pada tahun 2018 selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden. Selain itu, telah ada spekulasi luas bahwa Israel, mungkin dengan bantuan AS, mungkin akan menyerang fasilitas Iran jika tidak ada kesepakatan baru yang dicapai.



"Semua orang setuju bahwa melakukan kesepakatan akan lebih baik daripada melakukan hal yang sudah jelas—dan hal yang sudah jelas bukanlah sesuatu yang ingin saya lakukan, atau sejujurnya, Israel ingin lakukan, jika mereka dapat menghindarinya," ujarnya.



Pengumuman yang mengejutkan itu muncul saat Netanyahu menjadi pemimpin asing pertama yang secara pribadi memohon penangguhan tarif AS yang telah mengguncang dunia.



Netanyahu berjanji bahwa ia akan "menghilangkan" defisit perdagangan antara kedua negara dan juga merobohkan "hambatan" perdagangan. Netanyahu menuturkan negaranya bergerak untuk mencabut tarif terakhir yang tersisa pada impor AS menjelang pertemuan tersebut.



Netanyahu mengatakan ia merasa Israel dapat menjadi "model bagi banyak negara" dalam hal negosiasi tarif. Netanyahu dan Trump juga membahas Gaza, tempat gencatan senjata jangka pendek yang ditengahi AS antara Israel dan Hamas telah runtuh.



Netanyahu menjelaskan bahwa negosiasi baru sedang dilakukan yang bertujuan untuk membebaskan lebih banyak sandera dari Gaza yang dilanda perang. "Kami sedang menggarap kesepakatan lain yang kami harap akan berhasil, dan kami berkomitmen untuk membebaskan semua sandera," tutur Netanyahu di Ruang Oval, Gedung Putih.



Trump juga menegaskan kembali rencananya agar AS "menguasai" Jalur Gaza, yang dia gambarkan sebagai "sebidang tanah yang luas. Rencana itu awalnya dia umumkan saat Netanyahu terakhir kali mengunjunginya pada Februari lalu.



Sebelumnya, Trump menyambut Netanyahu di luar West Wing dan mengepalkan tangannya, sebelum kedua pemimpin tersebut, masuk ke dalam untuk bertemu di Ruang Oval.



Konferensi pers yang direncanakan antara kedua pemimpin dibatalkan dalam waktu singkat tanpa penjelasan, tetapi mereka berbicara kepada sekelompok kecil wartawan di Ruang Oval.



Kunjungan perdana menteri Israel tersebut merupakan yang kedua kalinya ke Trump sejak presiden AS kembali berkuasa dan dilakukan dalam waktu singkat--hanya beberapa hari setelah Trump mengenakan tarif 17 persen pada Israel dalam pengumuman "Hari Pembebasan" minggu lalu.



Trump menolak untuk mengecualikan penerima utama bantuan militer AS dari serangan tarif globalnya karena ia mengatakan Washington memiliki defisit perdagangan yang signifikan dengan Israel.



Netanyahu juga bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pada Ahad malam lalu segera setelah kedatangannya. Perdana Menteri Israel juga bertemu dengan utusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff pada Senin, 7 April 2025.