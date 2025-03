Seri Perang Dagang: Memahami Arti Perang Dagang dalam Pertikaian Keras Cina dan AS

TEMPO.CO , Jakarta - Cina tantang Amerika Serikat (AS) dengan menyatakan kesiapan menghadapi pertikaian ekonomi jika Washington terus menekan Beijing. Ketegangan hubungan Cina-AS meningkat di periode kedua kepemimpinan Donald Trump, termasuk perang dagang . Trump telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang semakin memperburuk hubungan dagang kedua negara. Hal ini diungkapkan Kedutaan Besar China di AS seperti dilansir dari TASS .

"Jika AS benar-benar ingin menyelesaikan masalah fentanil, maka hal yang benar untuk dilakukan adalah berkonsultasi dengan Cina dengan memperlakukan satu sama lain secara setara. Jika perang adalah apa yang diinginkan AS, baik itu perang tarif, perang dagang atau jenis perang lainnya, kami siap untuk berjuang sampai akhir," tulis layanan pers kedutaan di platform X.

Tindakan pembatasan perdagangan yang diberlakukan AS dibalas oleh Cina dengan kebijakan perdagangan. Fenomena ini menciptakan siklus pembalasan menyerupai konsep "berperang" segi ekonomi. Ilustrasi perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Youtube.com

Rupiah Diperkirakan Jatuh hingga Rp16.470 per Dolar AS

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lin Jian menyatakan bahwa Cina siap tantang AS dalam perang dagang yang akan datang. Ia menyarankan Washington untuk memilih dialog, karena Cina bertekad membela kepentingannya hingga akhir.

Negara memberlakukan tarif, berupa pajak atas barang impor untuk memberikan tekanan terhadap mitra dagang. Tekanan ini mendorong suatu bisnis untuk mendapatkan barang dari negara lain. Seperti perang dagang yang memanas antara AS dan Cina, dimana AS meberlakukan tarif pada elektronik Cina dan Cina membalas dengan memungut pajak pada produk pertanian AS, misalnya kedelai.