Heboh Tarif Trump: Segini Besaran Tarif Impor AS 2025 untuk Cina, Kanada, dan Meksiko

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menaikkan tarif impor bagi barang yang masuk dari Meksiko, Kanada, dan Cina. Berdasarkan dokumen yang diteken pada Selasa, 4 Maret 2025 lalu, AS memberlakukan tarif Trump , yakni tarif impor baru sebesar 25 persen pada Meksiko dan Kanada

Di saat yang sama, Trump juga menaikkan sampai dua kali lipat bea masuk pada barang-barang asal Cina yang masuk Amerika Serikat sampai 20 persen. "Presiden Trump menerapkan tarif 25 persen untuk barang -barang Kanada dan tarif 10 persen untuk sumber daya energi Kanada sampai Kanada bekerja sama dengan AS terhadap penyelundup narkoba dan keamanan perbatasan," kata pemerintahan AS di X.

Dilansir dari apnews, tarif 25% terhadap Meksiko dan Kanada akan menyebabkan peningkatan pajak bagi masyarakat AS sebesar $120 miliar hingga $225 miliar per tahun, menurut Jacob Jensen, analis kebijakan perdagangan di American Action Forum, sebuah lembaga think tank berhaluan kanan-tengah. Sementara itu, tarif tambahan terhadap China dapat membebani konsumen hingga $25 miliar.