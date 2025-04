Top 3 Dunia: AS Naikkan Tarif Impor dari Cina 145 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 dunia kemarin dimulai dari AS mengumumkan tarif impor baru untuk Cina hingga 245 persen. Kenaikan tarif ini karena Cina dinilai membalas AS.



Berita lainnya top 3 dunia adalah kunjungan Xi Jinping ke Asia Tenggara hingga kehebatan militer Cina yang disebut bisa memusnahkan kapal induk AS. Berikut selengkapnya:

1. AS Naikkan Tarif Impor dari Cina hingga 245 Persen



Amerika Serikat mengumumkan bahwa Cina kini menghadapi tarif impor baru hingga 245 persen karena tindakan pembalasannya, menurut pernyataan Gedung Putih pada Selasa malam, 15 April 2025 yang dilansir dari Anadolu.

Dalam pengumuman terbarunya, perintah administratif terbaru Gedung Putih, telah meluncurkan penyelidikan keamanan nasional terhadap impor sumber daya vital. Perintah tersebut juga mencakup penjelasan mengenai tarif timbal balik yang diumumkan pada 2 April 2025.

"Cina sekarang menghadapi tarif hingga 245 persen atas impor ke Amerika Serikat sebagai akibat dari tindakan pembalasannya," kata Gedung Putih.

