Top 3 Dunia: Komunitas Alawite Suriah Dibantai, Iran Tolak Dialog Nuklir dengan AS

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 dunia kemarin diawali dengan pembantaian komunitas Alawite oleh pasukan keamanan Suriah. Komunitas Alawite dikenal sebagai pendukung Presiden Suriah Bashar Al Assad.



Berita top 3 dunia berikutnya adalah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menyatakan siap kembali berdialog dengan AS setelah cekcok dengan Presiden AS Donald Trump. Berita lainnya adalah pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamanei yang menolak bernegosiasi dengan AS soal nuklir.

1. Bentrok di Suriah, 1.000 Komunitas Alawite Tewas Dibunuh Pasukan Keamanan



Kekerasan sektarian melanda wilayah pesisir Suriah, wilayah yang dikenal sebagai jantung komunitas Alawite, usai jatuhnya pemerintahan Bashar Al Assad. Menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, lebih dari 1.000 nyawa telah melayang dalam dua hari terakhir. Pendukung Bashar Al Assad bentrok dengan pasukan keamanan yang berafiliasi dengan pemerintahan baru.

"Ini adalah pembantaian sektarian yang bertujuan mengusir penduduk Alawite dari rumah mereka," kata Rami Abdulrahman, kepala observatorium yang telah lama menjadi pengkritik pemerintahan Assad dilansir dari Reuters.

Dari total korban, 745 di antaranya adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak dari minoritas Alawite. Selain itu, 125 anggota pasukan keamanan Suriah dan 148 pejuang loyal Assad juga tewas dalam kekerasan yang dinyatakan sebagai yang terburuk selama 13 tahun konflik sipil Suriah.

