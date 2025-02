Top 3 Dunia: Senjata Rusia Setelah 3 Tahun Perang, Spanyol Enggan Kirim Tentara ke Ukraina

"(Dengan) gesekan yang menjadi faktor penting di darat, Rusia memiliki inisiatif dan Ukraina bertempur dalam pertempuran darat yang defensif," kata analis perang darat senior IISS, Ben Barry.



Simak berita selengkapnya di sini.





2. Trump Ancam Kirim Tentara AS, Ingin Kuasai 50 Persen Mineral Ukraina

Pernyataan Trump itu dilaporkan oleh NBC yang mengutip pejabat Amerika yang tidak disebutkan namanya. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyampaikan rancangan perjanjian tersebut kepada Presiden Volodymyr Zelensky selama kunjungan ke Kyiv pada 12 Februari 2025.

Zelensky menolak menandatangani perjanjian setelah presentasi Bessent. Ia mengatakan perlu mempelajari dan berkonsultasi dengan orang lain menurut laporan NBC yang mengutip delapan pejabat AS yang diberi pengarahan tentang pertemuan tersebut.

Pada Konferensi Keamanan Munich, Zelensky mengatakan pada 14 Februari 2025 bahwa pengacaranya akan memeriksa dokumen yang diserahkan oleh Bessent di Kyiv dan membuat beberapa perubahan padanya. Ia menyebut usulan AS sebagai sebuah memorandum, bukan perjanjian keamanan.

Presiden AS Donald Trump telah berulang kali berjanji untuk menengahi kesepakatan damai yang cepat guna mengakhiri perang skala penuh Rusia melawan Ukraina. Menindaklanjuti usulan sebelumnya untuk memastikan dukungan AS bagi Ukraina dengan imbalan mineral tanah jarang, Trump mengklaim bahwa Kyiv pada dasarnya telah menyetujui kesepakatan sumber daya senilai US$ 500 miliar.



Simak di sini untuk berita selengkapnya.





3. Spanyol Tolak Usul Inggris untuk Kirimkan Pasukan Perdamaian ke Ukraina



Menteri Luar Negeri Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menyatakan negaranya menolak usulan Inggris untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina

"Masih terlalu dini untuk berbicara tentang pengerahan pasukan ke Ukraina karena saat ini belum ada perdamaian," kata Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares kepada wartawan menjelang pertemuan puncak darurat para pemimpin Eropa tentang perang Ukraina, Senin, 17 Februari 2025, dikutip dari Reuters.

Lebih lanjut, Albares mengatakan negosiasi untuk mengakhiri perang tiga tahun itu seharusnya tidak berakhir dengan agresi Rusia.

"Perang agresi tidak dapat dibalas, kami tidak dapat mendorong pihak lain untuk melancarkan perang agresi," ujar Albares dalam sebuah wawancara dengan stasiun radio Onda Cero.

"Hari ini saya yakin Putin akan terus menyerang dan mengebom Ukraina. Jadi saya tidak melihat perdamaian di cakrawala saat ini."

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menjadi pemimpin Eropa pertama yang mengatakan bahwa dia siap menempatkan pasukan penjaga perdamaian di Ukraina. Dia membuat komitmen tersebut menjelang pertemuan darurat para pemimpin di Paris untuk membahas peran Eropa dalam gencatan senjata.

Berita selengkapnya baca di sini.