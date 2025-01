Trump dan Moon Siapkan Masa Depan Cerah untuk Korea Utara

Trump dan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, menggelar jumpa pers setelah menggelar pertemuan tingkat tinggi pada Selasa. Ini adalah kedatangan pertama seorang Presiden AS ke Korea Selatan dalam 25 tahun.

Trump - Korea Utara merupakan ancama bagi dunia sehingga membutuhkan tindakan bersama dunia. - Merupakan hal yang masuk akal bagi rezim Korea Utara untuk berunding membuat kesepakatan yang baik bagi rakyat negaranya dan rakyat dunia. - Saya kira kita menghasilkan banyak kemajuan. - Trump mengatakan mempercayai Korea Selatan, AS dan Korea Selatan akan mencapai kesepakatan perdagangan bebas. - Aliansi dengan Korea Selatan menjadi semakin penting bagi AS. - Dia (Presiden Cina, Xi Jinping) telah banyak membantu dalam menangani isu Korea Utara. - Kami berharap Rusia juga akan membantu.

Ibu Negara AS Melania Trump dan personel boyband SHINee, Choi Min-ho menyapa para pelajar saat menghadiri acara Girls Play 2! di Kedutaan Besar AS di Seoul, Korea Selatan, 7 November 2017. Melania dan Choi Min-ho hadir untuk mengkampanyekan Olimpiade Musim Dingin PyeongChang 2018. REUTERS/Ahn Young-joon

Moon

- Korea Selata dan AS bersepakat menyelesaikan masalah Korea Utara secara damai.

- Saat ini adalah momentum untuk menerapkan sanksi kepada Korea Utara.

- Korea Selatan dan AS bersepakat akan membantu Korea Utar dengan masa depan yang cerah jika negara itu mau menanggalkan senjata nuklir dan program rudal balistiknya.

- Korea Selatan dan AS bersepakat untuk menghilangkan batasan berat muatan hulu ledak pada rudal balistik.

- Kedua negara bersepakat untuk memulai negosiasi soal pembangunan dan pembelian sistem pemantauan paling canggih.