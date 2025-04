Fakta-fakta Perundingan Negara-negara ASEAN Tanggapi Tarif Impor AS yang Tinggi

TEMPO.CO , Jakarta - Negara-negara ASEAN merapatkan barisan menyikapi kebijakan baru Amerika Serikat soal tarif impor AS yang tinggi atau yang dikenal dengan Reciprocal Tariffs (tarif timbal balik) yang diumumkan Presiden Donald Trump pada 2 April 2025.

Indonesia dan Malaysia Inisiasi Langkah Bersama Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan bahwa Indonesia telah berkoordinasi dengan Malaysia selaku Ketua ASEAN saat ini untuk menginisiasi langkah bersama menghadapi kebijakan tarif AS. “Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama,” ujarnya dalam keterangan resmi, pada Kamis, 3 April 2025.

Reaksi Pemimpin Dunia terhadap Tarif Impor AS

Cina Balas Trump: Tetapkan Tarif Impor untuk Produk AS hingga 34 Persen

Kebijakan ini menetapkan tarif minimum sebesar 10% bagi seluruh produk impor ke AS dan tarif lebih tinggi untuk negara-negara tertentu. Indonesia, misalnya, dikenai tarif sebesar 32%, menempatkannya sebagai negara dengan beban tarif tertinggi ke-8 di dunia menurut kebijakan baru tersebut.

Rincian Tarif untuk Negara-Negara ASEAN Dalam dokumen resmi Gedung Putih, tarif balasan ini ditetapkan berdasarkan tuduhan bahwa negara-negara mitra dagang, termasuk dari Asia Tenggara, telah memperlakukan AS secara tidak adil dalam perdagangan. Berikut daftar tarif yang dikenakan terhadap negara-negara ASEAN: - Kamboja: 49% - Laos: 48% - Myanmar: 44% - Vietnam: 46% - Thailand: 36% - Malaysia & Brunei: 24% - Filipina: 17% - Indonesia: 32% - Singapura: 10%

Respons Tarif Impor AS Dinaikkan Tinggi, Ini Sederet Langkah Balasan yang Dilakukan Cina

Respons Indonesia: Delegasi Tinggi Bertolak ke Washington DC Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa tim negosiator dikirim untuk berunding langsung dengan pemerintah AS. “Pemerintah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah US (United States),” ujar Hasan dalam keterangan tertulis, Jumat, 4 April 2025.

Dampak Potensial terhadap Rupiah Guru Besar FEM IPB Didin S Damanhuri memprediksi kebijakan tarif Trump akan memperparah pelemahan rupiah, dengan potensi anjlok hingga Rp17.000 per dolar AS. Menurutnya, kebijakan tarif timbal balik ini menciptakan guncangan ekonomi global yang berdampak pada tekanan terhadap nilai tukar berbagai mata uang, termasuk rupiah.

Didin menjelaskan bahwa rupiah sebenarnya sudah mengalami pelemahan akibat sentimen domestik negatif belakangan ini, seperti isu Danantara dan kebijakan populis pemerintah, yang telah mendorong kurs ke Rp16.700 per dolar AS. "Dengan tambahan tekanan dari kebijakan AS ini, sentimen negatif terhadap rupiah semakin menguat," jelasnya kepada Tempo, Kamis, 3 April 2025.