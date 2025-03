Trump Hentikan Semua Bantuan Militer ke Ukraina Usai Usir Zelensky

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden AS Donald Trump menghentikan bantuan militer ke Ukraina usai bertikai dengan Presiden Volodymyr Zelensky pekan lalu. "Presiden Trump telah menegaskan bahwa ia berfokus pada perdamaian. Kami ingin mitra kami juga berkomitmen pada tujuan itu. Kami sedang menghentikan sementara dan meninjau kembali bantuan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut berkontribusi pada solusi," kata seorang pejabat Gedung Putih yang dikutip dari Reuters.

Gedung Putih belum memberikan komentar langsung mengenai jumlah bantuan yang dihentikan. Pentagon juga tidak memberikan rincian lebih lanjut. Begitu pula dengan kantor Zelensky dan Kedutaan Besar Ukraina di AS, keduanya masih bungkam.

Penghentian bantuan dilakukan setelah Trump mengubah kebijakan AS terhadap Ukraina dan Rusia setelah ia dilantik pada Januari lalu. Trump mengambil sikap yang lebih lunak terhadap Moskow.

Pekan lalu saat bertemu Zelensky, Trump mengkritiknya karena tidak cukup berterima kasih atas dukungan Washington dalam perang dengan Rusia. Pada Senin, Trump kembali mengatakan Zelensky seharusnya lebih menghargai dukungan Amerika. Trump sebelumnya menanggapi dengan marah laporan Associated Press yang mengutip pernyataan Zelensky bahwa akhir perang masih sangat jauh.

Namun pada Senin, Trump juga mengisyaratkan bahwa kesepakatan dengan Ukraina tentang investasi mineral AS masih bisa disepakati. Pemerintahan Trump memandang kesepakatan mineral sebagai cara AS mendapatkan kembali sebagian dari puluhan miliar dolar yang telah dikucurkan ke Ukraina. AS banyak memberikan bantuan keuangan dan militer selama invasi Rusia sejak tiga tahun lalu.