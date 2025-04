Trump Kecam Putin atas Serangan Mematikan di Kyiv

Pada Kamis dalam acara "Face the Nation", Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan upaya itu "bergerak ke arah yang benar" tetapi "beberapa poin spesifik... perlu disempurnakan," menurut sebuah transkrip.

Presiden AS itu juga mengatakan Washington menekan Kyiv. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, juga di Gedung Putih, mengatakan diskusi lebih lanjut direncanakan untuk akhir pekan, dan AS ingin melihat Ukraina dan Rusia melangkah untuk menyelesaikan kesepakatan.