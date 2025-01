Trump Minta Investasi Triliunan Dolar kepada Putra Mahkota Arab Saudi

TEMPO.CO , Jakarta - Dalam sambutannya melalui konferensi video di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada hari Kamis, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dia membaca laporan "di koran" bahwa Arab Saudi berencana untuk menginvestasikan $600 miliar dalam perekonomian AS - tetapi mengatakan bahwa itu tidak akan cukup, Middle East Eye melaporkan.

Hingga hari itu, kerajaan membutuhkan petrodolar untuk menyelesaikan proyek-proyek seperti Neom. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa Arab Saudi membutuhkan harga minyak sebesar 96 dolar AS per barel untuk menyeimbangkan anggarannya, sekitar 24 dolar AS lebih rendah daripada saat ini.