Trump Sebut AS Segera Tarik Diri dari Dewan HAM PBB

TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana untuk memutus keterlibatan AS dengan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dikutip dari Politico , tindakan yang memberlakukan kembali kebijakan yang berlaku selama pemerintahan Trump terakhir, akan dilakukan pada hari ketika Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington.

AS telah lama menuduh dewan tersebut memberikan perlakuan tidak adil terhadap Israel dan memberikan perlindungan kepada pemerintah yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sebelumnya, pemerintahan Biden juga telah menghentikan pendanaan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat, yang dikenal sebagai UNRWA.

Dilansir dari Aljazeera, sejak menjabat untuk masa jabatan kedua pada 20 Januari 2025, Trump telah menarik AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan perjanjian iklim Paris, yang juga ia tarik selama masa jabatan pertamanya yang kemudian dibatalkan oleh pemerintahan Biden. Penarikan diri AS dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB oleh Trump juga bukan yang pertama bagi Trump, yang menarik diri dari dewan tersebut pada masa jabatan pertamanya.