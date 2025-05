Trump Tiba di Arab Saudi, Disambut Hangat Pangeran MBS

TEMPO.CO , Jakarta - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman atau Pangeran MBS menyambut Presiden AS Donald Trump saat ia tiba di Riyadh pada Selasa pagi, 13 Mei 2025. Trump mengawali lawatannya ke Teluk selama empat hari dari Arab Saudi . Ia akan mendatangi pula Qatar serta Uni Emirat Arab.

Trump mengatakan bahwa mereka akan membicarakan ihwal dua juta pekerjaan di AS. "Pertama-tama, saya senang bertemu dengan Anda semua. Kita sudah saling kenal dengan baik. Saya yakin kita saling menyukai," ungkapnya kepada MBS.

Poin kedua, kata Trump, AS telah mendapatkan investasi dan lapangan pekerjaan yang luar biasa. “Kami akan terus melayani negara Anda yang hebat dengan sangat baik," kata Trump.

Selama akhir pekan, negosiator AS dan Iran bertemu di Oman untuk membahas kemungkinan kesepakatan guna mengekang program nuklir Teheran. Trump mengancam akan melakukan tindakan militer terhadap Iran jika diplomasi gagal.

Agenda utama Trump ke Timur Tengah antara lain akan membahas soal investasi. AS, Arab Saudi, Qatar, dan UEA diperkirakan akan mengumumkan potensi investasi triliunan dolar. Arab Saudi telah berkomitmen pada bulan Januari untuk investasi senilai US$ 600 miliar di AS selama empat tahun ke depan. Namun Trump menawar. Ia mengatakan telah meminta investasi Arab Saudi hingga satu triliun dolar.